Допинговый скандал разыгрался после финала Кубка Гагарина, где омский "Авангард" не смог выиграть ни одного матча у ЦСКА, сообщает championat.com.
Как выяснилось позднее, во время финала плей-офф офицеры РУСАДА хотели провести процедуру по взятию пробы у хоккеиста омичей Дениса Зернова, но им помешали это сделать главный тренер Боб Хартли и врач Дмитрий Батушенко.
Теперь в отношении всех троих открыто дело. Нападающего обвиняют в применении допинга, остальных – в укрывательстве. Всей троице грозит дисквалификация на срок до 4 лет.
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