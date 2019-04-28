Полицейские раскрыли кражу куртки в барнаульском торговом центре, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сначала сотрудники супермаркета обнаружили пропажу вещи, а затем стали отсматривать записи камер видеонаблюдения.
Момент похищения одежды попал на одну из них. Видно, как пожилая женщина прячет куртку, а затем быстро уходит.
Представители торговой точки обратились в полицию. Результатом оперативно-разыскных действий стало задержание подозреваемой.
Ей оказалась 60-летняя жительница Барнаула. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
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