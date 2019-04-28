В райцентре Тальменского района пьяный работник автомастерской угнал машину клиента, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, которые остановили автомобиль для проверки документов.
За рулем находился 26-летний местный житель, который не только ранее был лишен прав за пьяную езду и явно находился в нетрезвом виде, но и управлял чужим автомобилем.
В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник мастерской после потребления алкоголя решил прокатиться на ВАЗ-2106, оставленным для ремонта клиентом.
Теперь в отношении селянина возбуждены сразу два уголовных дела: за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1. УК РФ) и за угон (ст. 166 УК РФ).
Молодой человек отпущен до суда под подписку о невыезде. Транспортное средство вернули владельцу.
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