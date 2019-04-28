Легенда российской поп-сцены Алла Пугачева лично утешила детей, проигравших в финале шоу "Голос. Дети" дочери Алсу, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в эстрадных кругах.
Известно, что певица встретилась с четырьмя детьми в ресторане на Рублевке и вручила каждому из них "Золотую звезду Аллы Пугачевой".
Эта награда была учреждена примадонной в 2005 году. Она представляет собой золотой кулон в форме звезды размерами 3,5 на 2 см, который похож на букву "А".
Вместе с ним вручается диплом и денежная премия. Таким образом Пугачева помогает молодым талантам, которые впечатлили ее.
Напомним, результаты голосования зрителей в финале шестого сезона шоу вызвали недоумение и недовольство у многих пользователей интернета, которые сочли, что некоторые другие участники больше заслуживают победы.
Максим Галкин поддержал такое мнение, а Дмитрий Нагиев предложил заново провести конкурс. Константин Эрнст рассказал, что ведется проверка голосования и не исключил реформу самой процедуры.
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