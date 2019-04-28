Жителю Новосибирска настолько понравились наручные часы соседа по коммуналке, что он решил их похитить, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Дождавшись, когда сибиряк покинет квартиру, мужчина взломал дверь и присвоил себе чужое имущество.
Однако полицейские быстро нашли похитителя и задержали его. 41-летний горожанин ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении него возбудили дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Новосибирцу грозит до шести лет лишения свободы.
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