Массовое мероприятие, приуроченное к 370-летию организации пожарной охраны, состоялось в Барнауле / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Массовое мероприятие, приуроченное к 370-летию организации пожарной охраны, состоялось в Барнауле, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Началось все с парада пожарной техники, как современной, так и прошлого века. Колонна проехала по проспекту Ленина и построилась на центральной площади краевой столицы.
С 11:00 одна часть желающих отправилась разглядывать выставку спецтехники, а другая окружила главную сцену на которой проходил концерт.
Помимо оркестра ГУ МЧС России по Алтайскому краю свои таланты продемонстрировали барнаульские исполнители и дружина юных пожарных.
Коллекция, представленная на площади, восхищала своим разнообразием. Там был конно-бочечный ход, пожарные мотоциклы, самые современные пожарные автомобили, беспилотные летательные аппараты и новейшие средства спасения.
Огнеборцы наглядно продемонстрировали их возможности, а также познакомили посетителей с пожарно-техническим вооружением, рассказали о предназначении каждой машины, задействованной в параде, показали свою подготовку и отличную физическую форму.
После завершения основной программы пожарная техника стала доступна к исследованию всеми желающими. Особенно активничали дети. Они сидели в кабинах, осматривали аварийно-спасательные инструменты и фотографировались на их фоне.
Внимание публики приковали и импровизированные пожары, которые тушились различными способами, например, с помощью пены.
Всё происходящее транслировалось на экран мобильного информационного комплекса. Судя по реакции, зрители остались довольны — выступления они встречали бурными аплодисментами.
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