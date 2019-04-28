После очередной встречи лидеров России и Китая, которую Владимир Путин и Си Цзиньпин назвали продуктивной, американская пресса задумалась о том, как "помирить" Москву и Вашингтон, сообщает Regnum.
The National Interest выразило опасения по поводу возникновения мощного военно-политического союза РФ и КНР.
Чтобы не дать этому произойти, американские власти должны наладить отношения с российскими.
Они выразили уверенность, что Путин с большим желанием будет сближаться с Европой, чем с Пекином, если пойти ему навстречу и сделать ряд взаимных уступок.
Первоочередно следует отменить санкции, пишут журналисты. Следующим шагом они видят признание Крыма взамен на отказ поддержки Донбасса.
Эти меры создадут благоприятную атмосферу для дальнейшего сближения, гласит текст публикации.
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