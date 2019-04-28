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Француз пересек Атлантический океан в бочке

, ИА "Амител"
Путешествие продлилось 122 дня
Бочка, на которой француз пересек океан, в длину достигает трех метров / Фото: Thibaud Moritz / abacapress.com / ТАСС

Бочка, на которой француз пересек океан, в длину достигает трех метров / Фото: Thibaud Moritz / abacapress.com / ТАСС

72-летний француз Жан-Жак Савен провел в бочке 122 дня и за это время пересек Атлантический океан, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на AFP.

Плавание началось от Канарских островов 26 декабря 2017 года. Сообщение об успешном завершении миссии путешественник отправил вечером 27 апреля.

За три месяца бочка достигла Карибскомго море. Сейчас пожилой экстремал дрейфует неподалеку от Флориды и ищет место, где можно успешно высадиться из своего плавательного средства.

Стоит отметить, что бочка, на которой француз пересек океан, в длину достигает трех метров, а в диаметре – двух. Она весит 450 килограммов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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