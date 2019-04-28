Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры стимуляции роста спроса на строящееся жилье, сообщает "Российская газета".
В качестве одного из возможных способов он назвал снижение ипотечных ставок, которого можно добиться за счет субсидирования.
На подготовку предложений Минстрою дан месяц. 27 мая они уже должны быть внесены на рассмотрение правительства.
Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда" к 2024 году ипотечные ставки необходимо снизить до 8%. Расходы на это могут превысить триллион рублей.
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