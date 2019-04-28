Президент России Владимир Путин поздравил россиян с православным праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа", — подчеркнул глава государства.
По его словам, РПЦ и другие христианские конфессии вдохновляют беречь богатое историческое и культурное наследие страны.
Он также выделил значимость религии для формирования крепких семейных ценностей и воспитании молодежи, отметив, что такая работа заслуживает высочайшего признания.
Владимир Путин с семьей Медведевых и мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил ночное пасхальное богослужение, которое проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Председатель РПЦ также освятил икону "Спас Нерукотворный", приобретенную президентом на личные средства для того, чтобы передать ее в главный храм российской армии.
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