Ученые из США успешно протестировали на людях вакцину против рака толстой и прямой кишки, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Journal for ImmunoTherapy of Cancer.
Главное предназначение препарата – это предотвращение развития вторичного рака (рецидива после терапии), от которого страдает половина пациентов.
После того как лекарство попадает в организм онкобольного, у него активизируется выработка антител и Т-киллеров. Они противодействуют образованию новых злокачественных опухолей, воздействуя на белок.
Не менее важный вывод исследователей о том, что вакцина не дает каких-либо серьезных побочных эффектов.
Комментарии