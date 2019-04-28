Гидрометцентр России спрогнозировал погоду в Алтайском крае на следующий месяц, сообщает "Алтайская правда".
Согласно ожиданиям синоптиков, количество осадков в мае превысит норму, следовательно, последняя треть весны будет дождливой.
Не стоит ждать и обилия жарких дней. Средняя ночная температура составит от +2°C до +11°C, дневная – от +10°C до +25°C.
Прохладными будут и первомайские праздники. Так, 1 мая может снова выпасть снег.
Затем воздух будет постепенно прогреваться и к 6 мая достигнет +23°C, после чего вновь станет холоднее.
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