Покупая автомобиль популярного производителя, владелец должен уделять особое внимание обслуживанию машины. При необходимости ремонта автолюбители отдают предпочтение только высококачественным автозапчастям, в частности таким, какие предлагает Aerosus ("Аэросус"). Этот немецкий бренд уже более 10 лет производит первоклассные пневматические подвески для авто премиум-класса.

Критерии выбора автозапчастей Aerosus

Сначала определите марку и модель машины. Немецкая компания является лидером по производству пневматических систем для автомобилей самых разных производителей:

• Audi (Ауди): А4, А5, А6, А8, Q5, Q7, R8;

• Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц): CL Class (СиЭл Клас), ML Class (ЭмЭль Клас), S Class (Эс Клас), V Class Vito (Ви Клас Вито) и других;

• BMW (БМВ): 5 Series (Сериес), X5, X6;

• Land Rover (Лэнд Ровер): Discovery (Дискавери), Range Rover Sport (Рэйндж Ровер Спорт) и других.

Кроме запчастей для машин ведущих немецких и европейских брендов, под логотипом Aerosus производятся детали для американских, корейских и японских марок. Благодаря такому широчайшему ассортименту на сайте, каждый сможет подобрать нужную деталь с учетом технических особенностей своего автомобиля.

Затем выберите тип оборудования. Если причиной неисправной работы послужила поломка отдельной автозапчасти, а не системы, закажите именно ту часть, которую нужно заменить. В каталоге вы найдете надежные компрессоры, амортизаторы, блоки клапанов, баллоны, модули подачи воздуха, стойки и подушки для пневмоподвески.

Если для более комфортной работы машины требуется заменить всю пневматическую систему, сделайте заказ собранного и готового к установке оборудования. Все автозапчасти Aerosus идеально совместимы с оригинальным внутренним оснащением автомобиля, легко монтируются и служат долгие годы.

При выборе деталей для пневматической подвески особое внимание уделите материалу. Чтобы оправдать безупречную репутацию, компания реализует только высококачественную продукцию, исключающую всевозможные дефекты. В производстве используются надежные, устойчивые к коррозии сплавы и прочные износостойкие материалы.

Также перед выбором обратите внимание на позицию. В ассортименте имеются запчасти для задней и передней, левой и правой сторон автомобиля. Это также расширяет возможности клиентов, так как они точно смогут найти нужное оснащение для конкретной модификации авто.

Условия покупки и доставки товаров

Интернет-магазин компании Aerosus представляет огромнейший ассортимент долговечных пневмоподвесок, компрессорных систем и других деталей по лучшим ценам. В Aerosus действует удобная служба поддержки – вежливые и квалифицированные эксперты помогут вам сделать правильный выбор с учетом потребностей и финансовых возможностей.

Чтобы защитить ваши личные данные, компания использует проверенный протокол SSL, гарантирующий безопасность. Благодаря этому, все клиенты могут без проблем входить в аккаунт и производить оплату онлайн. Сотрудничая со службой DHL и "Почтой России", Aerosus предоставляет бесплатную доставку в любой город РФ. Транспортировка товаров осуществляется очень бережно и в максимально краткие сроки.