На основе сведений о продажах за март 2019 год "Автостат" составил рейтинг самых популярных в России автомобилей бизнесс-класса (Е-сегмент).
Возглавила рейтинг Toyota Camry, на которую пришлось более половины покупок в сегменте. За год продажи на нее выросли на 10%, достигнув 2743 штук, что позволило с солидным отрывом занять первую ступень пьедестала.
В четыре раза меньше людей приобрели его ближайшего конкурента: Mercedes-Benz E-Class – 684 экземпляра (+49% от показателей аналогичного периода 2018-го).
В тройку также вошел BMW 5-Series, отстав от второй ступени пьедестала более чем на 50 машин – 632 (+17%).
Превысить показатель в 100 купленных автомобилей за месяц удалось также KIA Stinger (141 машина, +48%), Skoda Superb (110 ед., -45,8%) и Lexus ES (110 шт., +35,8%).
Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Genesis G70 (54 ед., +0%), Mercedes-Benz CLS-Class (40 ед., +81,8%), Volvo V90 (38 ед., -41,5%) и Genesis G70 (35 ед., +0%).
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