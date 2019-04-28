Последняя часть франшизы "Мстители: Финал" побила рекорд по кассовым сборам за первый день проката в мировых кинотеатрах, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на CNBC.
Суммарный доход составил $644 млн, что на 3 млн долларов выше предыдущего рекорда. Примечательно, что его также установили "Мстители", только другая часть — "Война бесконечности".
До конца недели сборы должны превысить миллиард долларов, считают в Disney.
В российский прокат фильм выйдет в понедельник, 29 апреля. Только за счет предпродаж билетов за четыре дня до премьеры было собрано 127 млн рублей, что также является рекордом.
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