Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 98 квадратных метров продают в кирпичном 10-этажном доме на Павловском тракте в Барнауле за 10,6 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Отличная планировка, дорогой современный ремонт (декоративная штукатурка, паркет, натяжные потолки, кондиционер, металлическая дверь, наличие счетчиков). Изолированные комнаты, просторный коридор, большая кухня-гостиная. В квартире есть дополнительная гардеробная. Широкие подоконники. В ванной комнате установлена душевая кабина. Санузел раздельный, теплый пол", – отмечает автор объявления.
Благоустроенная придомовая территория, имеется современная детская площадка.
Дом расположен в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
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