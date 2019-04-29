Где бы вы сейчас не были, отвлекитесь на секунду, прекратите листать ленту, закройте глаза и представьте: чистый горный воздух, еловый лес и шашлыки… мммммм, сказка! А эта сказка может стать для вас былью: Amic.ru объявляет розыгрыш, победитель которого получит путевку на двоих на базу "Империя Туризма" на 7 дней.
Условия участия в конкурсе предельно просты, а потому удача может улыбнуться каждому:
1. Нужно стать подписчиком группы Amic.ru в "Одноклассниках"
2. Сделать репост записи о розыгрыше
3. Закрепить запись до 20.05
Победитель будет определен случайным образом. Его имя мы объявим 20 мая в 12:00.
Желаем удачи!
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