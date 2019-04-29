Сборная России завоевала серебро Чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет, сообщает РИА Новости.
В финале россияне встречались со шведами. Первый период завершился со счетом 0:1, который был установлен после точного броска Лукаса Рэймонда.
В начале второго отрезка поединка шведские юниоры упрочили отрыв до двух шайб после результативного удара Симона Холстрема, но Василий Подколозин сократил отрыв.
В заключительной части основного времени матча немного сильнее была команда России. Тому подтверждение шайбы Родиона Амирова и Максима Грошева, на которые соперники ответили лишь единожды. Отличился Лукас Рэймонд.
В овертайме удача была на стороне сборной Швеции. Победная шайба на счету все того же Рэймонда, который оформил хет-трик. Итоговый счет – 3:4.
Для россиян это уже пятое серебро. Аналогичный результат команда показывала в 2000, 2002, 2008 и 2009 годах. Шведы добились триумфа в финале впервые в истории.
Комментарии
Было бы "обидно" если бы вели весь матч, а в конце досадная ошибка и проиграли. А если весь матч вели шведы, то наши проиграли не "обидно", а по делу.