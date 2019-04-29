Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя высказывания избранного на прошедших выборах президента Украины Владимира Зеленского в Facebook по решению России выдавать паспорта гражданам Донецкой и Луганской народных республик, заявила, что это свидетельствует о соблазне руководить страной из соцсети, пишут "Известия".

По словам Яровой, соблазн руководить страной из Facebook у Зеленского победил. Она иронично назвала избранного президента "мессией, который будет писать заклинания в соцсети".

Также она предположила, что теперь гражданам Украины нужно будет переместиться из реального в виртуальный мир, где их ждет счастье.

Она также напомнила, что жителям ДНР и ЛНР не до социальных сетей, потому что вместо слов им нужны реальные гарантии жизни и безопасности.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы. Зеленский заявил, что он против предоставления особого статуса Донбассу в будущем. По его мнению, решение конфликта на юго-востоке страны не будет быстрым. Кроме того, он заявил, что в случае избрания не будет подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе. Оба заявления противоречат Минским договоренностям, которые были согласованы в 2015 году Россией, Францией, Германией и Украиной для урегулирования конфликта в регионе.