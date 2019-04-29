Минобороны показало список техники московского парада 9 мая

Общее число участников парада – свыше 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники и 74 воздушных аппарата / Фото: redstar.ru
Состав колонны бронетехники и воздушного парада впервые заранее опубликован Министерством обороны России перед торжественными мероприятиями 9 мая 2019 года в Москве. Данные появились в газете "Красная звезда".
Во главе колонны бронетехники традиционно Т-34. Затем по площади пройдут автомобили "Тигр-М", часть из которых оснащена противотанковым комплексом "Корнет-Д", бронемашины "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-82А, новейшие БМП "Курганец" и БМП-3, танки "Армата" и модернизированные Т-72Б3.
После этого появится техника ПВО. Будут представлены зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные "Панцири-С", пусковые установки ЗРК С-400. Следующими пойдут боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.
По Красной площади пройдут части артиллерии – САУ "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Смерч", а также от войск РВСН – "Ярс" и "Искандер-М".
При благоприятных погодных условиях над Кремлем пролетят четыре группы вертолетов – Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. За ними последуют истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25. От стратегической авиации – ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Отдельно покажут имитацию дозаправки в воздухе в исполнении экипажей самолета-заправщика Ил-78 и стратегического ракетоносца Ту-95МС.
Общее число участников парада – свыше 13,6 тысячи военнослужащих, 130 единиц техники и 74 воздушных аппарата.
Комментарии