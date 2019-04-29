Российского кита-шпиона поймали в Норвегии

Рыбаки, расставлявшие сети 25 апреля на севере Норвегии в водах у побережья Финнмарка, встретили необычную белуху – млекопитающее вида зубатых китов, которая спокойно плавала между лодок, не пугаясь людей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на морском обитателе ремнями удерживается какой-то предмет, который оказался креплением для камеры GoPro, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Dagbladet.

По мнению эксперта, с которым связались рыбаки, животное немало времени провело в неволе, поскольку было совершенно ручным и позволяло себя гладить. И уж точно не могло само на себя надеть оборудование. Судя по креплению, на ремне была камера, но она, похоже, отвалилась.

Точно неясно, откуда появился кит, но на внутренней стороне ремней имеется надпись "Оборудование Санкт-Петербурга". По мнению морского биолога и инспектора управления службы рыбного хозяйства Йоргена Вийга, вполне вероятно, что кит сбежал из России.

Профессор Норвежского арктического университета в Тромсе Аудун Рикардсен заявил, что ни норвежские, ни российские исследователи не надевают подобное оборудование на китов.

"Я общался с некоторыми российскими исследователями, и они могут подтвердить, что ничего такого не делают. Мне кажется, что, скорее всего, это сделали в российском военном флоте в Мурманске", – сказал Рикардсен.

Он подчеркнул, что белуха явно хорошо знакома с людьми и много раз получала от них пищу. Поэтому она и приплыла к рыбакам. Сейчас очень важно понять, сможет ли животное адаптироваться в дикой природе.

Обвязку с белухи удалось снять, только спустившись в воду в гидрокостюме. Ремни были затянуты очень туго. Животное покормили и отпустили на волю.