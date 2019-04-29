Создатель программы утилизации ядерного оружия СССР умер в США

Бывший американский сенатор Ричард Лугар, ставший соавтором программы помощи странам бывшего СССР по уничтожению ядерных арсеналов, скончался в возрасте 87 лет, пишет "Российская газета".
Как отметили в созданном сенатором Центре Лугара, причиной смерти стали осложнения от воспалений из-за неврологического расстройства.
Республиканец Лугар на протяжении трех с половиной десятилетий представлял штат Индиана в сенате США – с 1977 по 2013 годы.
В России его фамилия прежде всего ассоциируется с программой Нанна-Лугара. В рамках этой программы, вторым автором которой стал сенатор Сэмюэл Нанн, США с 1991 года выделяли финансовую помощь странам бывшего СССР для утилизации их химического, ядерного и других видов оружия массового поражения.
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