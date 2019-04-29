Пушков назвал Украину "пугалом", а не "примером демократии"

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отреагировал на слова избранного президента Владимира Зеленского о миссии, которая выпала на долю Украины.
Зеленский приписал Украине "миссию быть примером демократии для пост-советских стран". Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса; и ещё запретит своих нацистов. А потом о миссии рассуждает. Пока Украина это пугало, а не пример.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2019 г.
По мнению Пушкова, Украине будет трудно "служить примером демократии для постсоветских стран".
Пушков отметил, что сначала надо будет отдать под суд виновных в одесской трагедии и обстрелах Донбасса. Потом – запретить нацистов. И лишь после этого рассуждать о демократии.
"Пока Украина – это пугало, а не пример", – подчеркнул Пушков.
Комментарии
Пример демократии этот паренек, которого назначили сенатором - вот это пример истинной демократии!!!
Чья бы корова мычала, а уж пушков молчал бы
29.04.2019 10:55
- гость -
Все так же, как светоче демократии, США. Обещают новые лица в партии, а отдают места тем, кто больше заплатит. Сколько времени Маккейн сенаторствовал? И Сколько раз его лично выбирали? Под 30 и 0.
Кто такой этот пушков и почему нужно писать о его ничего не значащем мнении на новостных сайтах? Лучше спросите у меня о демократии в Украине.))
Украина точно пугалом стала для всех. Даже если в России зарождались какие-то движения, но посмотрев во что это может вылиться на примере Украины - большинство здравомыслящих решило, что такое им нафиг не надо.
Это верно, нам такого не надо - поэтому вопреки Конституции у нас несменяемый!!!