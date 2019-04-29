Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Роман Мишуров рассказал "Известиям" о планах ведомства создать единую базу злостных нарушителей ПДД.
В нее будут включать тех, кто ранее лишался прав, а также водителей, получающих десятки штрафов в год. Всем фигурантам этой базы запретят работать в сфере пассажироперевозок.
"Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан", — аргументирует Мишуров.
По его словам в дальнейшем эту базу планируется сделать доступной для компаний, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров.
Таким образом они смогут контролировать, кого стоит принимать на работу, а кого, наоборот, лучше уволить.
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