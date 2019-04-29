Участок улицы Гоголя перекроют на три дня в Барнауле во второй половине мая, сообщает пресс-центр городской администрации.
Речь идет об участке между проспектами Красноармейским и Социалистическим. Перекрытие будет организовано с 20:00 17 мая до 20:00 20 мая.
Это связано с проведением работ по строительству наружной сети газоснабжения.
На период работ маршрут движения автобуса №40 будет проходить по следующей схеме: …проспект Красноармейский – площадь Спартака – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова, далее – по маршруту.
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