Министр экономики Максим Орешкин объяснил, как Москва будет оценивать работу губернаторов по новой системе, какие "бонусы" они получат при достижении высоких показателей, и как в конечном итоге это отразится на жителях регионов, пишет "Коммерсантъ".

Новый список показателей, по которым будет оцениваться работа губернаторов, президент России Владимир Путин утвердил 26 апреля. В нем 15 критериев.

В первую очередь, по словам Орешкина, показатели отражают качество жизни и качество развития экономики. "Экономика – это инвестиции и рабочие места, качество жизни – это здравоохранение, образование, дороги, качество среды в самом широком смысле", – рассказал Орешкин.

На первом этапе Москва будет устанавливать для губернаторов ключевые показатели эффективности (КПЭ). Стартовые цифры будут зависеть от качества жизни в регионе в настоящем времени. На втором этапе субъекты будут ранжироваться относительно друг друга в зависимости от степени достижения установленных показателей. Достижения будут влиять на распределение денег, которые выделяются специально под эти цели – 20 млрд рублей в год. Регионы, находящиеся вверху списка, будут получать большую долю из этих денег.

Такой подход Орешкин назвал позитивной мотивацией: "В сущности, не так важен вопрос "кто виноват", важнее ответ на вопрос "что делать". Нет ни у кого такой задачи – уволить губернатора за невыполнение КПЭ. КПЭ – это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры".

При этом регионы смогут рассчитывать на помощь от федерального центра. В качестве примера Орешкин привел Пермский край и его губернатора Максима Решетникова. Госсовет по экономике помог проанализировать структуру рынка труда края и инвестиций, что позволило определить, как будет меняться структура занятости Перми, какие инвестпроекты будут реализовываться, и как это будет влиять на экономику. Результатом такой работы, как подчеркнул Орешкин, станут методические указания, которые можно будет использовать и в других регионах: "Где брать статистику, как проводить анализ, как описывать, исходя из индикаторов, целевое состояние, как вообще двигаться из точки А в точку Б и как структурировать эту работу".