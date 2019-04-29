Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД россиян, сообщает РИА "Новости".
Милонов предложил отпускать с работы людей в темное время года на час раньше.
"Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью 100-процентный", – пояснил депутат.
Милонов подчеркнул, что он намерен поднять этот вопрос в Госдуме, а к обсуждению он готов привлечь профессиональное сообщество – специалистов в области гигиены труда и медиков.
Комментарии
Идиотизм очередной, страна в разрухе, рабочую неделю надо увеличивать, а не уменьшать.
Разруха не в стране, а в головах.. Особенно у гостя 29.04.2019 12:00
Да толку-то ? На работе постоянный аврал. Людей мало, работы много. В итоге вовремя уйти с работы - только в мечтах.