Собчак показала на видео, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram фрагмент юмористического шоу, выходившего на телеканале СТС, с участием нового президента Украины Владимира Зеленского.
"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно неисповедимы пути Господни", – написала Собчак в комментарии к видео. Также она поздравила украинцев с "новым молодым президентом".
Комментарии
Развратница
Было интереснее, если бы она выиграла выборы
а могла бы и сама быть президентом
Президент на коленях президента. Такие они сейчас президенты