Россия вышла из топ-5 стран по объему военных расходов

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) представил ежегодный доклад, в котором указывает, что рост мировых военных расходов составил 2,6%. В 2018 году они стали самыми высокими за последние 20 лет, сообщает РИА "Новости".

"В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", – говорится в отчете SIPRI. Всего за отчетный период в мире на оборону было потрачено 1,8 трлн долларов.

Специалисты подсчитали, что в целом военные расходы равнялись 2,1% от мирового ВВП. По среднему показателю при этом на каждого человека приходится 239 долларов.

Россия за указанный период, по данным института, потратила на эти цели 61,4 млрд долларов, опустившись на шестое место рейтинга. Военные расходы страны в 2018 году снизились на 3,5%.

В топ-5 оказались США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На эти страны пришлось 60% от объема всех мировых военных расходов.

У Штатов затраты в указанной сфере выросли на 4,6% – впервые с 2010 года. Потраченная страной сумма 649 млрд долларов равняется приблизительно "сумме военных расходов восьми стран, следующих за США в рейтинге SIPRI".

Китай показал увеличение расходов на 14%, а Турция – на 24%. У последней процентный рост стал самым высоким из 15 государств с крупнейшими военными расходами во всем мире. Больше на военные цели стали тратить в Центральной и Восточной Европе.

Как отметил старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питер Веземан, рост расходов во многом имеет отношение к "растущему представлению об угрозах со стороны России".

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, основанный в 1966 году, выступает в качестве независимого аналитического центра. SIPRI занимается исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.