Аналоговое телевидение в Алтайском крае и ряде других регионов России отключат на несколько месяцев позже – 14 октября, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ. Ранее предполагалось, что это произойдет 3 июня.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин объяснил, почему принято решение о введении четвертого этапа.

Во-первых, 3 июня приходится на начало дачного сезона. Если в квартирах у большинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени. Во-вторых, в связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала. В-третьих, в ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только в больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних подготовки.

"Для них это дополнительная нагрузка, в том числе финансовая. Поэтому им тоже надо дать отсрочку для перехода на "цифру", – пояснил Алексей Волин.

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата. Второй мультиплекс был запущен официально в конце прошлого года.

97,7% населения Алтайского края имеют свободный доступ к цифровому сигналу. При этом 2,3% населения не охвачено цифровым эфирным телевидением, что составляет около 53 тысяч человек. Эти люди живут в 248 населенных пунктах, где нет устойчивого сигнала. В такие населенные пункты зайдут три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС. Они обеспечат бесплатный доступ ко всем 20 каналам двух мультиплексов, но необходимо будет только заплатить за покупку оборудования для получения сигнала. Это около 4-5 тысяч рублей.