Фото и видео: vk.com/incident_22
Два внедорожника выгорели минувшей ночью в Бийске – ЧП произошло на улице Советской, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 23:48 28 апреля. Ликвидировать возгорание удалось в 00:16. Фото и видео с места происшествия опубликованы в сообществе "Инцидент Бийск".
На тушение выезжали две автоцистерны и семь человек личного состава. В результате возгорания выгорели салоны и моторные отсеки автомобилей Toyota Land Cruiser и "УАЗ-Патриот".
Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Вероятной причиной возгорания называется короткое замыкание в одном из автомобилей.
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