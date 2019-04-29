Приговор по уголовному делу водителя BMW X6 Александра Руденко обжалован, сообщил председатель Центрального районного суда Владимир Распопов 29 апреля 2019 года. В настоящий момент дело находится на апелляционном оформлении, дата рассмотрения в Алтайском краевом суде не назначена.
Суд не разглашает, какой стороной была подана апелляционная жалоба. Напомним, наказание, которое было назначено водителю, унесшему три жизни, судом первой инстанции, составило восемь с половиной лет колонии-поселения. После оглашения приговора общественность была возмущена таким вердиктом.
В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии. С разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония. Могут носить гражданскую одежду, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Имеют право на свидания без ограничения их количества. Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, смертельная авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия произошла 15 октября прошлого года, когда водитель автомобиля BMW X6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка трех лет и ее мать умерли в больнице.
Комментарии
кеша петушинский кровавый гонорар отрабатывает.
убийца он
Колония общего режима.
Сейчас затянут дело.
Во-первых, пока сидит в СИЗО, идет 1 день за два.
Во-вторых, есть шанс скостить срок.
И лихач освободится либо быстрее, либо сильно быстрее.
А государство при этом понесет дополнительные расходы на все эти суды-пересуды, на оплату сотен-тысяч человеко-часов судей, помощников, секретарей, охранников и др.
Пожизненно!