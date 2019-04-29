Полиция задержала 31-летнего бийчанина, подозреваемого в краже 10 бутылок коньяка из магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники торговой точки сообщили, что неизвестный похитил с прилавка десять бутылок алкоголя объемом 0,5 литра. Прибывшие на место стражи правопорядка изъяли запись с камер видеонаблюдения, а также обнаружили следы рук.
"По приметам участковый уполномоченный полиции заподозрил возможного похитителя. Им оказался 31-летний бийчанин. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что продал украденное по заниженной стоимости неизвестным лицам", – добавляют в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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