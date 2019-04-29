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Житель Бийска украл с прилавка магазина 10 бутылок коньяка

, ИА "Амител"
Мужчина признался в содеянном и заявил, что продал алкоголь неизвестным
В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело / Фото: scoopnest.com

В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело / Фото: scoopnest.com

Полиция задержала 31-летнего бийчанина, подозреваемого в краже 10 бутылок коньяка из магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники торговой точки сообщили, что неизвестный похитил с прилавка десять бутылок алкоголя объемом 0,5 литра. Прибывшие на место стражи правопорядка изъяли запись с камер видеонаблюдения, а также обнаружили следы рук.

"По приметам участковый уполномоченный полиции заподозрил возможного похитителя. Им оказался 31-летний бийчанин. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что продал украденное по заниженной стоимости неизвестным лицам", – добавляют в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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