Полиция в Барнауле разыскивает водителя, допустившего наезд на 10-летнюю девочку и скрывшегося с места аварии.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла около 11:00 26 апреля на улице Воровского в районе дома №106.
По имеющимся данным, неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"За данное правонарушение ГИБДД города Барнаула подозревается и разыскивается автомобиль иностранного производства в кузове седан белого цвета", – добавляют в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: 393-605, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Блин, в 11:00
Неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку в Барнауле и скрылся с места ДТП
Если за это автоматически давать плюсом 20 лет, то скрываться будут меньше. Например, не скрылся - 1 год, скрылся - 21 год. Это сильно снизит случаи скрываемости