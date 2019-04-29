Письма с фронта нашли в подвале старой почты

Строители нашли в подвале старой почты в Чебаркуле Челябинской области 75 фронтовых писем, которые в 1943 году не нашли своих адресатов, сообщает "Интерфакс".
"Письма обнаружили в подвале, когда на месте старого здания почтового отделения строили магазин. В пачке было 75 писем, датированных 1943 годом", – рассказала заместитель совета ветеранов Чебаркуля Светлана Колодкина.
Чтобы очистить письма и разобрать имена адресатов, пришлось потратить неделю. Работа оказалась кропотливая, каждое письмо необходимо было аккуратно очищать кисточкой и зубной щеткой. Постепенно удалось восстановить все имена.
"Мы решили поискать родственников солдат. В "Одноклассниках", где больше всего людей старшего возраста, создали страничку "Письмо из 43", на ней разместили список адресов", – добавила Колодкина.
Уже нашлись 10 семей родственников фронтовиков. Письма будут им торжественно вручены накануне Дня Победы. Три письма будут вручены потомкам фронтовиков на Красной площади в Москве – после парада. Такую инициативу проявили столичные журналисты.
"Одно из писем получат родственники нашего земляка Николая Голубятникова. Тогда, в 1943 году, весточка с фронта пришла с припиской "выбыл" и родные могли подумать, что он погиб. На самом деле он попал в госпиталь после тяжелейшего боя, за который затем был награжден орденом Красной Звезды. Домой вернулся весь израненный, но живой. А сейчас его старое письмо нашлось в этой пачке", – рассказала Колодкина.
Комментарии
Нда, почта СССР не далеко уехала от почты России, представляю как родные ждали эти письма
хомяки уже повылазили, не надо ровнять военное время , когда вся страна работала на Победу недоедая и недосыпая. И сегодняшнюю гордую РФ.
ну и написали бы здесь фамилии или адреса. вруг чья-то родня бы нашлась. мы уже много лет пытаемся найти следы прадеда. ничего...
ощущение, что сел в поезд на фронт и всё...
военкомат прислал выписку из приказа , согласно которому дед в составе такой-то комады отбыл в Узбекистан. больше ничего не сохранилось.
Родным приходили от него письа в течении нескольких месяцев, но к сожалению письма не сохранились. Потом пришла похоронка. Она тоже не сохранилась
29.04.2019 14:55
- гость -
ну и написали бы здесь фамилии или адреса.
что мешает найти эту страницу? в одноклассниках забанили?
Не нашла в одноклассниках такой странички. Редакция, уточните!
в чем сложность поиска? скопировали "Письмо из 43" и вставили в ОК. сразу же выдало группу.