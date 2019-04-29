Телеканал НТВ в своем Facebook анонсировал запуск шоу – вечером 3 мая начнется показ программы "Магия", которую вели Владимир Зеленский и Татьяна Лазарева.
Передача будет идти как минимум три дня подряд: в пятницу, 3 мая, а также 4 и 5 мая. Время выхода передачи одинаковое: 23:20. Продолжительность программы составит 1 час 40 минут. Передача заявлена как познавательное шоу 12+.
"Магия есть ни что иное, как способ воздействия на человека, предметы или явления окружающего мира посредством особых средств и приемов, предполагающий сверхъестественный результат. Существуют ли люди, обладающие этим даром? Или же это великий обман?" – указано в анонсе к передаче.
Телешоу было записано еще в 2011 году. Над ним в интересах телеканала "Россия-1" работала российская компания "ВайТ Медиа". Вместе с всенародно избранным будущим президентом Украины Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.
Комментарии
нафига?
как нафига? троллинг
Жизни политической в стране нет, поэтому живем жизнью других стран где она есть! Своего зализали, но других порочим с особым рвением...
В путинской России нельзя представить его «Квартал -95». У нас возможен только подцензурный, давно не смешной КВН им. Маслякова и пошловатый юморок «Камеди клаб». Где к Путину комплиментарны даже те, кто его пародирует. Сморозят лишнее – сами же и удалят.
Ой, напрасно Путин начал свои отношения с Зеленским с троллинга.
Сарказм, сатира, троллинг – область бывшей профессиональной деятельности нового президента Украины.Мастеру шахматной игры «Чапаев», дилетанту троллинга, трудно будет обыграть в области троллинга шахматного гроссмейстера.
а зачем??? программа снята в 2011 году, сейчас на дворе 2019, за восемь лет человек мог измениться до не могу....если сразу не выпустили в эфир-значит, было не ахти...так чего сейчас воду морщить?
А еще можно показать выступления Путина и Медведева за 2011 год. Даже название придумалось: "Сказки на ночь"
от скааазочных персонажей