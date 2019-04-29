Фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию показали в Северной Корее

О недавней поездке главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию сняли документальный фильм продолжительностью 50 минут и уже показали на Корейском центральном телевидении, сообщает "Интерфакс".
Визит Ким Чен Ына в Россию на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным назвали в фильме историческим событием. Его создатели отметили, что оно проложило "путь к инновационному повороту, который еще больше укрепит традиционные, добросовестные отношения и сотрудничество в соответствии с требованиями новой эпохи и в новых реалиях".
Документальные кадры запечатлели множество журналистов и местных жителей, которые собрались в ожидании кортежа Ким Чен Ына. Тем самым авторы ленты подчеркнули, что зарубежные СМИ проявили особое внимание к приезду северокорейского лидера в РФ и его встрече с Путиным.
Вошел в фильм и эпизод, который описывает просьбу некоего человека у лидера КНДР подписать книгу на память. К Ким Чен Ыну он подошел во время его обеда с губернатором Приморского края. Глава КНДР оставил на страницах надпись "Надеюсь, этот момент станет большим воспоминанием".
Саммит во Владивостоке, который состоялся на минувшей неделе, стал первой встречей лидеров Северной Кореи и России за восемь лет. В 2011 году с Дмитрием Медведевым, возглавлявшим Россию, встречался бывший лидер КНДР Ким Чен Ир.
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