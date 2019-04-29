Ремонт автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области начали в Алтайском крае.
Как сообщили в региональном Минтрансе, подрядная организация ООО "Барнаульское ДСУ-4" приступила к работам на одном из наиболее разрушенных участков дороги в преддверии летнего туристического сезона.
"Подрядчик зашел на объект, как только на территории региона установилась благоприятная погода, которая позволяет приступить к укладке асфальтобетона. Закончить работы планируется уже к первому мая", – добавляют в министерстве.
Кроме того, отмечается, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем строительном сезоне планируется отремонтировать еще несколько участков этой дороги для обеспечения наиболее комфортного проезда.
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