Сеть автозаправочных станций "ГАЗОЙЛ" поздравляет земляков с великим праздником – Днем Победы.
9 мая – не просто дата в календаре: этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, кто не склонил голову перед фашистской агрессией. В наших сердцах навсегда останется память о тех, кто победил в этой страшной войне.
В честь праздника сеть заправочных станций "ГАЗОЙЛ" объявляет акцию "Победный май" и возвращает 9% от суммы покупки топлива весь май 2019 года.
Известно, что майские праздники – это также пора открытия сезона загородного отдыха. Поэтому акция будет как нельзя кстати для любителей поездок: водители смогут существенно сэкономить на топливе.
Акция действует на бензин и автомобильный газ на территориях:
- Новосибирск и Новосибирская область
- Алтайский край и Республика Алтай
- Томск и Томская область
- Республика Бурятия.
АГЗС "ГАЗОЙЛ"
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Комментарии
Лучше бы победно опустили цену бенза рублей на 5-7 до конца года!Вот это была бы акция!