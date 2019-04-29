Администрация Барнаула объявила публичные слушания по рекультивации "верхней карты" полигона ТБО на проспекте Космонавтов. Информация об этом размещена на сайте мэрии.
Единственный в городе мусорный полигон расположен на проспекте Космонавтов, 74. Проектный институт "Алтайкоммунпроект" разработал проект рекультивации объекта по заказу оператора полигона, Барнаульского регоператора по обращению с отходами АО "ЭКО-Комплекс".
Общественные обсуждения по "оценке воздействия на окружающую среду в результате проведения работ по рекультивации земельного участка" начались 25 апреля и закончатся 28 мая. Ознакомиться с проектом можно будет на сайте администрации города и районных администраций.
Сами слушания состоятся 28 мая в 15 часов по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 84.
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