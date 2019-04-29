Волейболисты барнаульского "Университета" дважды уступили на своей площадке оренбургскому "Нефтянику".
Заключительные в этом сезоне домашние матчи высшей лиги "А" чемпионата России состоялись в Барнауле на выходных. В первой встрече "студенты" уступили в упорной борьбе на тай-брейке 2:3.
На следующий день "Университет" проиграл с результатом 0:3. Алтайские волейболисты опустились на восьмую позицию в турнирной таблице. "Нефтяник" на втором месте.
В предстоящие пятницу и субботу в последнем туре высшей лиги "А" барнаульцы в гостях сыграют с командой "Академия-Казань".
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