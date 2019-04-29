Российский школьник своими руками собрал протез для друга

Ученик одной из школ Курганинска в Краснодарском крае Егор Тарасенко собрал протез для своего друга, который в детстве потерял фалангу пальца, сообщает "Кубань 24".

Познакомились Иван Лучанинов и Егор Тарасенко в центре научного творчества Курганинска около двух лет назад. Сейчас один из них живет в Москве, общаться приходится через Сеть. Протез, напечатанный на 3D-принтере из нетоксичного пластика, покрыт силиконом и имеет токопроводящее покрытие. Мальчики продолжают совершенствовать искусственный палец, наделяя его новыми функциями.

"Работает он, по сути, за счет тяги лески, которая идет через вал. При сгибании верхней части леска натягивается, фаланга сгибается", – пояснил школьник.

Протез могут использовать только те, кто потерял не весь палец, а только первую фалангу. Однако Егор уже работает над проектом искусственной руки. Мальчик надеется, что она будет дешевле и практичнее зарубежных аналогов. Уже готов лабораторный образец с силиконовыми пальцами, что в несколько раз повышает подвижность и уровень захвата различных предметов.

По словам директора инновационного центра Кирилла Попко, протезом пока можно управлять только сокращением мышц, но в дальнейшем можно будет делать это при помощи мозга человека.

"Идея проекта состоит в том, чтобы сделать датчик, который считывал бы реакцию с поверхности головы. То есть датчики будут прикрепляться к голове, как при снятии электроэнцефалограммы в больнице. И когда человек подумает, что ему нужно сжать руку, она будет сжиматься, подумает, что нужно разжать, – она разожмется", – пояснил Попко.