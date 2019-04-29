Россияне остались равнодушными к результатам выборов на Украине

67% граждан России не проявили внимания к ходу выборов главы украинского государства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".
Победа шоумена Владимира Зеленского оставила равнодушными 55% россиян. 30% опрошенных все же с интересом и вниманием отнеслись к этому событию, 12% из них – с особым вниманием.
55% российских граждан никак не отреагировали на победу Зеленского. Изначально шоумену симпатизировали треть опрошенных, тогда как свою симпатию Порошенко выразили лишь 2% респондентов.
51% принявших участие в опросе считают, что результаты выборов никак не повлияют на жизнь в России.
Опрос был проведен среди 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Официальные итоги выборов президента Украины огласят 30 апреля. По данным экзитполов, Зеленский набрал более 70% голосов. Петр Порошенко – почти в 2,5 раза меньше.
Комментарии
выборы проходили в Украине
не на Украине
интересно россиянам чем настоящие выборы заканчиваются