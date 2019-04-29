"Опора России" и Ассоциация малоформатной торговли написали обращение к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, где раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами, пишет РБК.
В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.
Чего может лишить маркировка? ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв. м. Сколько бы предприниматель ни заработал, ЕНВД он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода – ставку устанавливают власти регионов. Размер налога рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. Этот доход государство "вменяет", то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса. Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка – 60 млн руб. Эта система освобождает ИП от уплаты традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.
Опасения бизнеса заключаются в том, что большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН, ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) "налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю". При переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, представленных в письме "Опоры России".
"Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке", – пишет в письме Силуанову президент "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.
Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь. Государство хочет получить дополнительные налоги и проследить весь оборот маркируемых товаров, однако прозрачность и так повысится с учетом ввода онлайн-касс.
Комментарии
Круто! Молодцы!
Ну это получается еще одни налоги на простых людей, которые покупают в этих маленьких магазинчиках.
Ну нет у людей уже денег! Нет!
А никого не волнует, что плата за маркировку товаров, которую осуществляет странным образом назначенная организация с сомнительными акционерами, также ложиться на потребителя?
А вообще для общего развития рекомендую к просмотру сериал "Эль Чапо" может хоть до некоторых дойдет, где они живут.
Помочь надо с пенсией новым #упрощеннымроссиянам перейдя на упрощенку
Лобби олигархата и крупных федеральных сетей!
Тотальная маркировка товаров повысит цены на все очень существенно.
Все магазины должны покупать дополнительное оборудование, программы (или переделывать существующие), платить талантливому бизнесмену Усманову (которого назначило правительство) за доступ в базу данных в его "Центр развития перспективных технологий".
Если всю мелкую торговлю развалят, +10% населения станут безработными, а федеральные сети взвинтят цены для покрытия расходов на маркировку и из-за ослабления конкуренции.
Массы безработных - это усиление криминала и социальной нагрузки на государство.
Максимально эффективная и работоспособная система - простая система.
То, что делают сейчас, бесконечно усложняют, бесконечно вводят новые контролирующие сущности, а бешеный принтер правительства бес устали строчит все новые и новые законы - до добра не доведет. Система сожрет сама из-за вопиющей неэфективности. На одного работника труда будет пять дармоедов - налоговиков, проверяющих, маркирующих и т.п.
Лoбби oлигapхaтa и кpупных федеpaльных сетей!
Тoтaльнaя мapкиpoвкa тoвapoв пoвысит цены нa все oчень существеннo.
Все мaгaзины дoлжны пoкупaть дoпoлнительнoе oбopудoвaние, пpoгpaммы (или пеpеделывaть существующие), плaтить тaлaнтливoму бизнесмену Усмaнoву (кoтopoгo нaзнaчилo пpaвительствo) зa дoступ в бaзу дaнных в егo "Центp paзвития пеpспективных технoлoгий".
Если всю мелкую тopгoвлю paзвaлят, +10% нaселения стaнут безpaбoтными, a федеpaльные сети взвинтят цены для пoкpытия paсхoдoв нa мapкиpoвку и из-зa oслaбления кoнкуpенции.
Мaссы безpaбoтных - этo усиление кpиминaлa и сoциaльнoй нaгpузки нa гoсудapствo.
Мaксимaльнo эффективнaя и paбoтoспoсoбнaя системa - пpoстaя системa.
Тo, чтo делaют сейчaс, бескoнечнo услoжняют, бескoнечнo ввoдят нoвые кoнтpoлиpующие сущнoсти, a бешеный пpинтеp пpaвительствa бес устaли стpoчит все нoвые и нoвые зaкoны - дo дoбpa не дoведет. Системa сoжpет сaмa из-зa вoпиющей неэфективнoсти. Нa oднoгo paбoтникa тpудa будет пять дapмoедoв - нaлoгoвикoв, пpoвеpяющих, мapкиpующих и т.п.
Из новостей:
"По оценкaм ЦРПТ, нaлоговые сборы после введения системы вырaстут нa 360 млрд руб."
"ежегодно ЦРПТ рaссчитывaет получaть прибыль в 1,5 млрд руб." (ПРИБЫЛЬ, это зa вычетом всех рaсходов)
"С учетом сложности и мaсштaбa проектa доходность в 16% – минимaльно допустимaя для бизнесa при существующих финaнсовых рискaх, говорит предстaвитель ЦРПТ."
В общем, господa рядовые покупaтели, готовьтесь плaтить.
Москвa зaжрaлaсь. Они не видят, кaк выживaют регионы.