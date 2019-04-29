Понедельник, 29 Апрель, 18:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,69
€ 72,2
Обь
172см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2019Выборы президента УкраиныПарламент Алтайского края
Новости

Россиян предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов

, ИА "Амител"
Государство хочет получать все больше дополнительных налогов и проследить весь оборот маркируемых товаров
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой / Фото: kraaab.ru

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой / Фото: kraaab.ru

"Опора России" и Ассоциация малоформатной торговли написали обращение к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, где раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами, пишет РБК.

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

Чего может лишить маркировка? ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв. м. Сколько бы предприниматель ни заработал, ЕНВД он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода – ставку устанавливают власти регионов. Размер налога рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. Этот доход государство "вменяет", то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса. Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка – 60 млн руб. Эта система освобождает ИП от уплаты традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.

Опасения бизнеса заключаются в том, что большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН, ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) "налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю". При переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, представленных в письме "Опоры России".

"Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке", – пишет в письме Силуанову президент "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь. Государство хочет получить дополнительные налоги и проследить весь оборот маркируемых товаров, однако прозрачность и так повысится с учетом ввода онлайн-касс.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

29.04.2019 16:29
- гость -

Круто! Молодцы!

0  0
29.04.2019 16:29
- гость -

Ну это получается еще одни налоги на простых людей, которые покупают в этих маленьких магазинчиках.

Ну нет у людей уже денег! Нет!

0  0
29.04.2019 17:01
- гость -

А никого не волнует, что плата за маркировку товаров, которую осуществляет странным образом назначенная организация с сомнительными акционерами, также ложиться на потребителя?
А вообще для общего развития рекомендую к просмотру сериал "Эль Чапо" может хоть до некоторых дойдет, где они живут.

0  0
29.04.2019 17:25
Реал

Помочь надо с пенсией новым #упрощеннымроссиянам перейдя на упрощенку

0  0
29.04.2019 17:41
- гость -

Лобби олигархата и крупных федеральных сетей!
Тотальная маркировка товаров повысит цены на все очень существенно.
Все магазины должны покупать дополнительное оборудование, программы (или переделывать существующие), платить талантливому бизнесмену Усманову (которого назначило правительство) за доступ в базу данных в его "Центр развития перспективных технологий".

Если всю мелкую торговлю развалят, +10% населения станут безработными, а федеральные сети взвинтят цены для покрытия расходов на маркировку и из-за ослабления конкуренции.
Массы безработных - это усиление криминала и социальной нагрузки на государство.

Максимально эффективная и работоспособная система - простая система.
То, что делают сейчас, бесконечно усложняют, бесконечно вводят новые контролирующие сущности, а бешеный принтер правительства бес устали строчит все новые и новые законы - до добра не доведет. Система сожрет сама из-за вопиющей неэфективности. На одного работника труда будет пять дармоедов - налоговиков, проверяющих, маркирующих и т.п.

0  0
29.04.2019 17:42
- гость -

Лoбби oлигapхaтa и кpупных федеpaльных сетей!
Тoтaльнaя мapкиpoвкa тoвapoв пoвысит цены нa все oчень существеннo.
Все мaгaзины дoлжны пoкупaть дoпoлнительнoе oбopудoвaние, пpoгpaммы (или пеpеделывaть существующие), плaтить тaлaнтливoму бизнесмену Усмaнoву (кoтopoгo нaзнaчилo пpaвительствo) зa дoступ в бaзу дaнных в егo "Центp paзвития пеpспективных технoлoгий".

Если всю мелкую тopгoвлю paзвaлят, +10% нaселения стaнут безpaбoтными, a федеpaльные сети взвинтят цены для пoкpытия paсхoдoв нa мapкиpoвку и из-зa oслaбления кoнкуpенции.
Мaссы безpaбoтных - этo усиление кpиминaлa и сoциaльнoй нaгpузки нa гoсудapствo.

Мaксимaльнo эффективнaя и paбoтoспoсoбнaя системa - пpoстaя системa.
Тo, чтo делaют сейчaс, бескoнечнo услoжняют, бескoнечнo ввoдят нoвые кoнтpoлиpующие сущнoсти, a бешеный пpинтеp пpaвительствa бес устaли стpoчит все нoвые и нoвые зaкoны - дo дoбpa не дoведет. Системa сoжpет сaмa из-зa вoпиющей неэфективнoсти. Нa oднoгo paбoтникa тpудa будет пять дapмoедoв - нaлoгoвикoв, пpoвеpяющих, мapкиpующих и т.п.

0  0
29.04.2019 17:50
- гость -

Из новостей:
"По оценкaм ЦРПТ, нaлоговые сборы после введения системы вырaстут нa 360 млрд руб."
"ежегодно ЦРПТ рaссчитывaет получaть прибыль в 1,5 млрд руб." (ПРИБЫЛЬ, это зa вычетом всех рaсходов)
"С учетом сложности и мaсштaбa проектa доходность в 16% – минимaльно допустимaя для бизнесa при существующих финaнсовых рискaх, говорит предстaвитель ЦРПТ."

В общем, господa рядовые покупaтели, готовьтесь плaтить.
Москвa зaжрaлaсь. Они не видят, кaк выживaют регионы.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:45
Песков заявил, что рано оценивать работу закона о неуважении к госсимволам 0
18:05
Жители Барнаула переоделись аборигенами на кастинге шоу "Последний герой" 0
17:52
Жительницу Рубцовска судят за смертельное избиение гостя табуретом 0
17:34
Из юриста в тренеры: 60 тысяч предпенсионеров переподготовят на Алтае за 6 лет 2
17:23
Песков ответил на слова Зеленского про российские паспорта для украинцев 0
17:13
Продажи автомобилей Aurus в России отложили до 2020 года 2
17:02
Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии 0
16:49
Посевная кампания идет в Алтайском крае: посеяно около 10 тысяч га зерновых 0
16:34
"Газпром" в 2018 году удвоил чистую прибыль, относящуюся к его акционерам 6
16:23
Названы подрядчики, которые займутся ремонтом дорог в Барнауле 1
16:08
Россиян предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов 7
15:48
Барнаульский "Коммунальщик" начинает борьбу за Кубок России по хоккею на траве 0
15:32
Россияне остались равнодушными к результатам выборов на Украине 14
15:21
Инспектора ГИБДД в Алтайском крае подозревают в мошенничестве 2
15:02
Российский школьник своими руками собрал протез для друга 2
14:52
Штормовой первомай: грозы, ветер и снег обещают в Алтайском крае 1
14:31
Реально ли найти для своего авто качество премиум-класса по доступной цене 0
14:27
С пользой для себя: как получить максимальную выгоду от дебетовой карты 0
14:24
Житель Горного Алтая осужден за то, что облил бензином и поджег свою супругу 0
14:17
Фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию показали в Северной Корее 0
14:04
НТВ выпустит развлекательное шоу с Зеленским, записанное еще в 2011 году 8
13:47
Волейболисты барнаульского "Университета" дважды проиграли на своей площадке 0
13:23
Письма с фронта нашли в подвале старой почты 6
13:14
Барнаульцев приглашают к обсуждению рекультивации мусорного полигона 0
13:03
Президент Туркмении зачитал рэп про своего жеребенка 2
12:51
Как в Горно-Алтайске отметят Первомай: программа мероприятий 0
12:32
Что такое монстрация и нужно ли на нее идти 18
12:24
Россия вышла из топ-5 стран по объему военных расходов 1
12:15
Трассу до Камня-на-Оби и Новосибирской области ремонтируют перед турсезоном 0
12:03
Собчак показала на видео, как сидела на коленях у Зеленского 6
11:51
Орешкин объяснил, как Кремль будет оценивать губернаторов по новой системе 1
11:34
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД 4
11:22
Неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку в Барнауле и скрылся с места ДТП 4
11:13
Светлая седмица: что нужно и чего нельзя делать на неделе после Пасхи 0
11:04
Приговор лихачу на BMW Александру Руденко обжалован и не вступил в законную силу 9
10:49
Житель Бийска украл с прилавка магазина 10 бутылок коньяка 1
10:33
Пушков назвал Украину "пугалом", а не "примером демократии" 8
10:21
Отключение аналогового ТВ в Алтайском крае могут отложить до октября 2019 года 1
10:12
Пламя уничтожило два внедорожника в Бийске 0
10:03
Создатель программы утилизации ядерного оружия СССР умер в США 0
09:50
Участок улицы Гоголя перекроют в Барнауле на три дня 0
09:45
Экология – в тренде: где в Барнауле купить безопасные для здоровья окна 1
09:33
Российского кита-шпиона поймали в Норвегии 6
09:21
Остановку общественного транспорта перенесли на улице Советской Армии в Барнауле 3
09:13
Минобороны показало список техники московского парада 9 мая 0
09:01
Яровая назвала Зеленского "мессией, который будет писать заклинания в соцсети" 10
08:55
30 апреля в Барнауле пройдет парад речных судов 5
08:43
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД 0
08:31
"Действовать! Не сидеть сложа руки": руководитель Бийского рыбозавода о труде 0
08:18
Хоккеисты России обидно проиграли в финале ЮЧМ 4
08:06
ПерСОНальный подход к вашей спальне: где найти идеальные товары для сна 0
07:50
Десять самых главных фильмов в карьере Альфреда Хичкока 4
07:34
Голыми руками не возьмешь: как в Барнауле выбирали лучшего электромонтера 0
07:19
Как пройдет "Бессмертный полк" в Барнауле и как к нему присоединиться 18
07:09
Путевка в Горный Алтай на двоих и бесплатно: сказочный розыгрыш на Amic.ru 0
07:03
Стильную квартиру с дорогой отделкой продают в Барнауле за 10,6 млн рублей 0
06:48
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 8
06:32
Первые мини-юбки: как это было 10
06:17
Тепло под +25, грозы и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 апреля 0
06:01
Курс Томенко: как прошел первый отчет губернатора Алтайского края 3
23:22
Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по сборам 0
22:54
Составлен топ-10 популярных авто бизнес-класса в России 2
21:48
Синоптики прогнозируют дождливый май в Алтайском крае 1
20:58
Успешно протестирована вакцина от вторичного рака 0
19:55
Путин поздравил россиян с праздником Пасхи 5
19:29
Медведев поручил Минстрою повысить спрос на жилье 3
18:58
Француз пересек Атлантический океан в бочке 0
18:28
Американцы назвали способ помирить Россию и США 1
17:57
Пожарная охрана с размахом отметила юбилей в Барнауле 1
17:12
Новосибирец взломал дверь, чтобы украсть часы у соседа 0
16:31
При пожаре в многоэтажке эвакуировали жильцов в Барнауле 1
16:09
Пугачева наградила детей, проигравших в финале "Голоса" 0
15:38
Сибирячка стала чемпионкой мира по тхэквондо 0
15:05
Автовокзал Барнаула открыл продажу билетов на майские праздники 2
14:33
Работник автомастерской угнал машину клиента в Алтайском крае 0
14:15
Барнаульскую пенсионерку задержали за кражу куртки в ТЦ 2
13:47
Тренеру омского "Авангарда" грозит 4 года дисквалификации 1
13:24
Диетолог назвал безопасную порцию кулича 4
12:56
Новосибирец выточил пасхальное яйцо высотой миллиметр 0
12:30
Праздник Пасхи отмечают в парках Барнаула 0
11:51
Новосибирцы подложили в гроб Ленину обнаженную девушку 28
11:20
Черную пантеру подселили к леопарду в Барнаульском зоопарке 0
10:55
В Барнауле пройдет большой Пасхальный концерт 0
10:21
Сбербанк назвал главные тренды в киберпреступности 2
09:56
Эрнст допустил реформу голосования в шоу "Голос. Дети" 0
09:28
Эксперты предрекают второй "Чернобыль" в ближайшие годы 0
08:52
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев 6
08:25
Первые лица Алтайского края посетили ночное пасхальное богослужение 8
08:06
Пасхальные брауни в яичной скорлупе: невероятный видеорецепт Кухни.Amic.ru 0
07:50
Дочь автомеханика и парикмахерши: фото неподражаемой Пенелопы Крус 10
07:34
Сжиженный газ подорожает для жителей Алтайского края 9
07:19
Два двухэтажных дома на одном участке продают в Барнауле за 11 млн рублей 2
07:03
Величайшая из рассказанных историй: лучшие фильмы про Иисуса Христа 11
06:48
Как за 600 миллионов за два года реконструируют улицу Попова в Барнауле 8
06:32
Пасха: история и традиции великого праздника 10
06:17
Потепление начнется в Алтайском крае на Пасху: прогноз погоды на 28 апреля 0
06:01
Светлая Пасха: как барнаульцы встретили главный православный праздник 5
23:57
Названы регионы, лидирующие по продажам новых авто 3
22:53
Медведев поручил установить "семейный график" для детей 3
21:56
Нагиев допустил отмену победы дочери Алсу на шоу "Голос" 1
20:55
Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете 0
19:52
Полеты по субсидируемому рейсу Барнаул – Красноярск стартовали 3
19:27
Путин думает о выдаче российских паспортов всем украинцам 4
18:49
Снегопад в Рубцовске вызвал массовые ДТП и транспортный коллапс 4
18:04
"Бил по рукам": В Барнауле проверят неадекватного водителя маршрутки 11
17:42
Накануне Пасхи барнаульцы идут к храмам, чтобы освятить куличи и яйца 2
17:13
"Посадили девчонку": Путин назвал приговор Бутиной беспределом 22
16:44
Галкин прокомментировал победу дочери Алсу на "Голосе" 2
16:07
Сибирские ученые нашли признаки жизни на Венере 3
15:54
Какая погода будет на Пасху и что это значит по народным приметам 0
15:30
Алтайского подростка чуть не выбросили в окно из-за телефона 2
14:55
Пьяный водитель-рецидивист насмерть сбил алтайскую селянку 3
14:30
Лазарев рассказал, что сделает после победы на Евровидении 2
13:46
Варвара Караулова вышла на свободу по УДО 3
13:30
В США 120 священников уволили за педофилию 2
12:59
В России ввели ежегодную диспансеризацию 5
12:30
Закон о фейках применили против архангельской активистки 6
11:58
Новосибирские гаишники спасли молодую девушку от суицида 4
11:30
Матвею Чепуштанову выделили квоту на лечение в Израиле 3
10:54
В Барнауле покажут спектакли претендентов на "Золотую маску" 1
10:29
Власти Австралии намерены истребить 2 млн кошек 11
09:52
Штаб Зеленского допустил мир на Донбассе по плану России 3
09:22
МЧС предупреждает о ливне и гололедице в Алтайском крае 0
08:43
После победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" начали проверку 14
08:06
Пряники, кролики и куличи: что можно купить на пасхальной ярмарке в Барнауле 1
07:50
Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР 2
07:34
Продажу вейпов подросткам запретили в Алтайском крае 1
07:19
Алтайская Общественная палата нашла замену выбывшему члену 1
07:03
Огромную усадьбу с лестничным холлом продают в Барнауле за 39 млн рублей 5
06:48
Как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день 4
06:32
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:18
О горящих бровях, огурцах и белых рубашках: откровения бармена о своей работе 0
06:01
Снежные и ветреные выходные стартовали в Алтайском крае 0
05:07
Скорость ветров в Мировом океане ежегодно растет 0
04:44
США выходит из договора о торговле оружием 0
03:57
Путин выразил соболезнования родственникам Быстрицкой 0
02:58
Названа дата презентации PlayStation 5 0
01:59
"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе 1
00:56
Названы самые популярные сегменты подержанных авто в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.