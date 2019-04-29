Россиян предупредили о риске массового закрытия небольших магазинов

"Опора России" и Ассоциация малоформатной торговли написали обращение к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, где раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами, пишет РБК.

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

Чего может лишить маркировка? ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв. м. Сколько бы предприниматель ни заработал, ЕНВД он платит от 7,5 до 15% вмененного дохода – ставку устанавливают власти регионов. Размер налога рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. Этот доход государство "вменяет", то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса. Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка – 60 млн руб. Эта система освобождает ИП от уплаты традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.

Опасения бизнеса заключаются в том, что большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН, ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) "налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю". При переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, представленных в письме "Опоры России".

"Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и т.д.), особенно в том случае если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке", – пишет в письме Силуанову президент "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей.

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь. Государство хочет получить дополнительные налоги и проследить весь оборот маркируемых товаров, однако прозрачность и так повысится с учетом ввода онлайн-касс.