По итогам 2018 года прибыль "Газпрома", относящаяся к ее акционерам, составила 1,456 трлн рублей против 714,3 млрд годом ранее, при этом выручка от продажи газа за год выросла почти на 1 трлн рублей, пишет РБК.

"Газпром" завершил 2018 год с рекордной прибылью, следует из материалов компании. Согласно отчету, подготовленному в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в 2018 году чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к его акционерам, составила 1,456 трлн рублей, что более чем вдвое (на 104%) превышает показатель предыдущего года (714,3 млрд рублей).

Столь резкое повышение прибыли произошло на фоне роста выручки компании. По итогам 2018 года выручка "Газпрома" от продаж выросла почти на 1,7 трлн рублей, в том числе от продажи газа – на 963 млрд рублей. За 2018 год выручка "Газпрома" от продаж газа составила 4,3 трлн рублей (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте "Европа и другие страны". Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые – на 23%.

На росте общей выручки сказалось также увеличение средних цен на сырую нефть и газовый конденсат, за год выручка от их продажи выросла на 36% или почти на 195 млрд рублей.

В отчете подчеркивается также, что рост цен на нефть привел к увеличению платежей по налогу на добычу полезных ископаемых. Рост этих платежей назван одной из главных причин повышения операционных расходов компании, увеличившихся по сравнению с предыдущим годом на 484 млрд рублей.