Житель Усть-Канского района Республики Алтай приговорен к сроку в колонии особого режима за то, что облил бензином и поджег свою жену.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 40-летнему мужчине инкриминировали часть 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
Преступление было совершено вечером 22 июня 2017 года, когда житель села Яконур вернулся домой после распития спиртных напитков. Поссорившись со своей женой, злоумышленник облил ее бензином и поджог.
"Осознав совершенное, подсудимый потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. Смерть женщины наступила 2 декабря 2017 года от острой дыхательной недостаточности", – констатируют в СКР.
Также уточняется, что преступление было совершено мужчиной спустя несколько месяцев после освобождения из мест лишения свободы. Суд приговорил его к девяти с половиной годам лишения в исправительной колонии особого режима.
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