1 мая – это не только первый день больших майских "каникул" в пять дней, но и время для пикетов и митингов. Традиционно в Барнауле пройдет несколько публичных мероприятий. Портал Amic.ru узнал, какие общественно-политические события ждут жителей и гостей краевой столицы.

Впервые в Барнауле состоится монстрация – шествие с забавными и абсурдными лозунгами. Акция родилась еще в 2004 году и стала очень популярной. В 2019 году ее проведут уже в 30 городах. В Барнауле монстрация пройдет в 12 до 14 часов. Колонна участников с плакатами и транспарантами пройдет по нечетной стороне ул. Малахова (от ул. А. Петрова почти до остановки "Универсам" и обратно). Участие может принять любой желающий.

Самое большое общественно-политическое первомайское мероприятие проведут алтайские профсоюзы. В девять утра от Дома союзов (проспект Ленина, 23) стартует шествие. В 10 утра начнется митинг на площади Сахарова. Представители профсоюзов традиционно призовут к социальной справедливости, солидарности и достойному труду. Акцент – на призыве сделать базовые оклады и ставки бюджетникам на уровне МРОТ, обеспечить молодым семьях доступность жилья, обеспечить безопасные условия труда, а также провести полную индексацию работающим пенсионерам.

Участие в акции примут также депутаты парламента Алтайского края, представители партий "Единая Россия" и ЛДПР.

"Справедливая Россия" устроит "Первомайские гулянья" на площади Адмирала Кузнецова (пересечение улиц Балтийская и Шумакова). В программе конкурсы, семейные развлечения для детей и взрослых, игры. Начало в 13 часов.

А вот КПРФ от идеи самостоятельного протестного митинга не отказалась. Алтайские коммунисты с призывами объединения к пролетариям и получения власти народом проведут утреннее первомайское шествие (начало в 8:30 от площади Октября) и такой же утренний митинг (в 8:50 на площади Сахарова).