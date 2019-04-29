Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении инспектора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщили в региональном СУ СКР.
Согласно версии следствия, в июле прошлого года за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей сотрудник ГИБДД пообещал двум жителям края решить вопрос о выставлении в экзаменационные листы положительных оценок за практические экзамены на право управления транспортным средством, даже в случае отрицательных их результатов.
"На самом деле передавать деньги он не собирался, намереваясь их похитить. В дальнейшем полицейский завладел полученными от граждан денежными средствами, причинив им значительный материальный ущерб", – добавляют в СКР.
Преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сейчас следователи устанавливают аналогичные факты мошеннических действий должностного лица. Расследование продолжается.
Комментарии
А если бы передал, судя по статье, мошенничества бы не было?
Что тем, которые права купить хотели? Мое мнение, таким надо пожизненно запрещать сдачу на права!