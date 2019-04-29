Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что жители Донбасса "не перестанут ими быть" после получения российского паспорта по упрощенной схеме, пишет РБК.
Песков подчеркнул, что в Кремле также знакомы с обещанием Зеленского, "скажем так, зазывать обратно и вовлекать на Украину этих граждан".
"Но как это будет, когда это будет – непонятно", – отметил Песков.
"Сейчас эти граждане (жители ДНР и ЛНР, – прим. ред.) отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания, они испытывают элементарные сложности, не имея соответствующих документов. Получение ими российских паспортов поможет облегчить им жизнь", – добавил Песков.
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