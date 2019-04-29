Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил к четырем годам колонии Виктора Захарченко – отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко – по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), сообщает "Интерфакс".
"Суд приговорил: признать Захарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в составе организованной группы в особо крупном размере")", – зачитала приговор судья.
Виктора Захарченко приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
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